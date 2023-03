Spezia, infortunio per Nzola: le sue condizioni

M’Bala Nzola, attaccante dello Spezia, ha rimediato un infortunio muscolare nelle ultime ore. Le sue condizioni

M’Bala Nzola, attaccante dello Spezia, ha rimediato un infortunio muscolare nelle ultime ore. Il centravanti del club ligure è tornato da poco in Italia e si sottoporrà presto ad ulteriori controlli tra oggi e domani.

Nel prossimo match del campionato di Serie A contro la Salernitana, il francese non sarebbe potuto scendere in campo lo stesso a causa di una giornata di squalifica che deve ancora scontare. Il tecnico Semplici però sarebbe preoccupato per le sue condizioni anche per le prossime sfide contro Fiorentina e Lazio.