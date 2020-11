Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match con l’Atalanta

Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match con l’Atalanta.

PRESTAZIONE – «Sono arrivate anche a noi nello spogliatoio le voci di chi ci dava per spacciati, ma se hai un po’ di orgoglio e ci tieni a fare bella figura, possono darti un’ulteriore spinta. Volevamo uscire a testa alta dal campo anche oggi e ci siamo riusciti: l’obiettivo era dare continuità al successo di Benevento, siamo stati bravi».

OBIETTIVI – «Chiaramente cercheremo di dare fastidio a tutte le squadre. Lo dico sempre ai ragazzi, dobbiamo preparare le partite come fossero finali. Tra pochi giorni l’Atalanta giocherà in Champions, noi oggi abbiamo fatto una grande partita. È chiaro che arriveranno anche i momenti in cui faremo fatica a fare punti, il campionato è lungo e noi dovremo farci trovare pronti».

NO AL GENOA – «Mi ha fatto piacere la stima del direttore Faggiano, ci conoscevamo già. Per me è stata un’enorme soddisfazione essere contattato, ma come ho sempre detto qui è nato qualcosa di unico con la piazza, la società, i tifosi, la città. Arrivare ad ottenere una salvezza con questa squadra, per me sarebbe come vincere tanti campionati di fila come ha fatto la Juve».

ROSA AMPIA – «Devi farti aiutare dagli infortuni, da qualcuno che arriva agli allenamenti senza voglia (sorride, ndr). Il problema si proporrà quando avremo tutti a disposizione. Ma i ragazzi a inizio settimana arrivano tutti concentrati e questa cosa mi piace molto. Pensiamo solo ed esclusivamente al bene dello Spezia».