Spezia, Italiano dopo il rinnovo: «Vogliamo fare un altro passo in avanti»

Vincenzo Italiano ha parlato dopo l’ufficialità del rinnovo con lo Spezia

Vincenzo Italiano e lo Spezia proseguiranno insieme anche nella prossima stagione. E l’allenatore, al sito ufficiale dei liguri, ha commentato il rinnovo di contratto con i bianconeri.

«Sono molto felice di poter proseguire questa avventura in riva al Golfo dei Poeti, proseguendo nel cammino che in due anni ci ha portato ad ottenere prima una storica promozione e poi un’incredibile salvezza in Serie A. Ho parlato con la Proprietà, ci siamo presi il giusto tempo per analizzare attentamente ogni aspetto, entrambi determinati a fare l’ennesimo passo in avanti che questa piazza merita. Sono affezionato a questa città, al suo popolo, alla maglia bianca: ora le meritate vacanze, ma non vedo l’ora di tornare in campo per preparare la nuova stagione, ancora insieme, ancora in Serie A. Forza Spezia».