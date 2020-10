Spezia, Italiano: «Parma? Non so se essere arrabbiato o contento»

Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Parma

PAREGGIO – «Non so se essere arrabbiato o contento del risultato. I ragazzi hanno fatto una grande prestazione nonostante una settimana complicata, tra Coronavirus e infortunati eravamo in difficoltà. Ai ragazzi ho fatto i complimenti, ma c’è da dire che eravamo sopra 2-0, abbiamo colto tre legni e avuto altre occasioni, peccato per il rigore oltre il novantesimo. Siamo una neopromossa, con una squadra giovanissima, si passa anche attraverso questi errori. Dobbiamo crescere in fretta per conquistare quella malizia che ci manca».

CALCIO OFFENSIVO – «Diciamo che il fatto di essere stato un centrocampista che amava avere la palla tra i piedi e giocare nell’altra metà campo mi ha lasciato qualcosa. Difendersi a oltranza lo paghi, magari con un episodio, e l’abbiamo visto anche oggi. Poi ci sono anche gli avversari che spesso ti costringono a stare basso, anche la stanchezza incide, ma l’idea è di stare lontani dalla nostra area».

JUVENTUS – «Cercheremo di creare il più possibile, concedendo il meno possibile. Questo è l’obiettivo, chiaro che giochiamo contro la Juventus, sappiamo che il pronostico non è a nostro favore ma cercheremo di metterli in difficoltà».