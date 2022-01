Spezia, Kiwior denunciato a piede libero: cosa è successo a Capodanno

Jakub Kiwior, difensore dello Spezia, denunciato a piede libero dopo la notte di Capodanno. La ricostruzione degli avvenimenti

Come riferito dal Secolo XIX, Jakub Kiwior non sta certamente vivendo giorni felici. La notte di Capodanno, infatti, il difensore dello Spezia si è reso protagonista di una violenta litigata con la compagna, alla quale si sono piegate due dita della mano dopo una spinta ricevuta.

Chi ha avuto la peggio è stato però un ragazzo che, intervenuto in difesa della donna, ha ricevuto un pugno. Kiwior è stato così denunciato a piede libero e rischia ora una denuncia per resistenza e violenza nei confronti di pubblico ufficiale, oltre ad una denuncia per lesioni.