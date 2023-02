Spezia, Macia: «Shomurodov è un’icona nel suo paese, tutto il mondo lo guarda»

Eduardo Macia, chief football operations dello Spezia, ha parlato del mercato di gennaio del club ligure in conferenza stampa

MERCATO – «Dal primo giorno di gennaio avevamo chiaro come impostare il nostro piano strategico. È vero che le trattative sono difficili, anche convincere un calciatore a venire non è facile. Su questo abbiamo lavorato tanto, anche per far venire Krollis. Abbiamo battagliato con un grande numero di società importanti, dalla Germania all’Olanda e il Belgio. Non c’eravamo solo noi. La nostra forza è stata convincere i calciatori a venire qui, i calciatori sono stati le nostre scelte. Noi li volevamo e li abbiamo convinti, abbiamo lottato per lui. È un cambiamento importante di mentalità, credere di poter arrivare a certi giocatori. Shomurodov è un esempio, quando abbiamo telefonato la prima volta sembrava uno scherzo, anche perché c’erano tante società.

Ne abbiamo parlato un po’ e ha deciso lui di venire, nessuno lo ha spinto o obbligato. Il primo incontro è stato devastante, ma questo deve essere il nostro percorso sempre. Ci siamo detti: “Al massimo ci dicono di no”. Ci hanno detto no, ma poi abbiamo continuato. La nostra credibilità è far capire a calciatori e procuratori che il nostro è un progetto vero in cui puoi diventare importante. Noi siamo a disposizione se tu non trovi spazio alla Roma, ci aiuti e noi aiutiamo noi. Eldor, così come Krollis, ha una personalità importante. Hanno una personalità forte. Shomurodov è un’icona nel suo paese, tutto il mondo li guarda e loro lo sanno con responsabilità. Per farvi capire, domenica ci sarà il presidente della federcalcio lettone per vedere Krollis, e questa cosa ti fa capire la loro testa come deve lavorare. Non sono solo calciatori, sono personaggi solidi».