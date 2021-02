Allo stadio Picco, il match valido per la 24ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Spezia e Parma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio “Picco”, Spezia e Parma si sono affrontate nel match valido per la 24ª giornata della Serie A 2020/21. Partita vivace e ricca di gol, Parma nuovamente rimontato come domenica scorsa con l’Udinese: doppio vantaggio ducale con Karamoh ed Hernani, poi la doppietta di Gyasi a fissare il risultato sul 2-2, stesso risultato dell’andata. Lo Spezia raggiunge quota 25, a +10 dal terzultimo posto occupato ora da Cagliari e Parma, a quota 15.

Sintesi Spezia Parma 2-2 MOVIOLA

7′ Conclusione Ricci – Schema su calcio piazzato che porta al tiro Ricci dalla lunga distanza: palla alta.

17′ Gol di Karamoh – Azione personale del numero 10 che vince il duello contro Bastoni, rientra sul mancino e piazza il pallone all’incrocio.

23′ Occasione Brunetta – Altra gran giocata di Karamoh che manda in porta Brunetta: sombrero e conclusione di destro respinta da Provedel ma Orsato ferma il gioco per un tocco di mani dell’argentino.

25′ Gol di Hernani – Calcio di punizione dalla sinistra di Brunetta: palla sul primo palo e deviazione sotto porta di Hernani che fa passare il pallone tra le gambe di Provedel.

29′ Occasione Karamoh – Indemoniato l’ex Inter: punta Bastoni e calcia, il difensore riesce a smorzare la conclusione.

33′ Occasione Verde – Ottima azione dello Spezia sulla destra, Verde si accentra e calcia col mancino, Sepe respinge con i pugni.

40′ Gol annullato a Maggiore – Cross dalla sinistra di Bastoni e colpo di testa di Maggiore che salta indisturbato tra Osorio e Gagliolo e trova l’1-2. Orsato, dopo l’intervento del Var, annulla per posizione irregolare di Bastoni, autore del cross.

52′ Gol di Gyasi – Giocata strepitosa di Maggiore sulla destra che con un gran controllo si beve Gagliolo e serve un gran pallone per Gyasi che di coscia, a porta vuota, fa 1-2 e riapre la gara.

55′ Occasione Mihaila – Conclusione ravvicinata di Mihaila che ha attaccato bene la profondità: tiro col destro troppo centrale, respinto da Provedel.

66′ Giocata di Kucka – Tunnel e tiro dai 40 metri per Kucka ma Provedel blocca senza patemi.

72′ Gol di Gyasi – Tiro-cross dalla destra sporco che non viene toccato da nessuno, lo raccoglie Verde che mette al centro il pallone per il facile tap-in di Gyasi.

74′ Occasione Maggiore – Errore di Gagliolo in uscita, Maggiore, appena entrato in area, calcia ma non dà forza, Sepe si allunga e blocca.

76′ Occasione Kucka – Colpo di testa del numero 33 che ora fa il centravanti: grande stacco di testa e palla vicina al palo.

91′ Occasione Kucka – Gran calcio di punizione di Kucka dalla distanza e grande respinta di Provedel che evita il sorpasso dei gialloblù.

Migliore in campo: Karamoh PAGELLE

Spezia Parma 2-2: risultato e tabellino

MARCATORI: 17′ Karamoh, 25′ Hernani (P); 52′ e 72′ Gyasi (S)

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Erlic, Bastoni (70′ Nzola); Maggiore, Ricci (46′ Leo Sena), Estevez (46′ Acampora); Gyasi, Agudelo (89′ Dell’Orco), Saponara (27′ Verde). All. Italiano

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Hernani (79′ Valenti), Kurtic; Karamoh (63′ Grassi), Brunetta* (56′ Busi), Mihaila (79′ Man). All. D’Aversa

ARBITRO: Daniele Orsato di Schio

NOTE: AMMONITI: Brunetta, Hernani, Kurtic, Gagliolo (P); Ricci, Nzola, Acampora (S)

*Infortunio per Cornelius nel riscaldamento, in campo Brunetta.