Spezia in rimonta, il derby è di Gotti: Nzola inguaia Giampaolo

Lo Spezia vince il derby contro la Sampdoria grazie al guizzo di Nzola, Gotti inguaia Giampaolo sulla panchina blucerchiata.

Nonostante la conferma a fine gara da parte di Osti per il tecnico ex Milan, la sosta servirà per lavorare e tornare in campo cercando di invertire la rotta. Ottobre sarà il mese decisivo per Giampaolo e per cercare di restare aggrappato alla panchina della Sampdoria. Lo scrive Il Secolo XIX.