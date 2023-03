Spezia, Semplici: «Chiedo coraggio, in caso di sconfitta…»

Le parole di Leonardo Semplici, allenatore dello Spezia, sul suo inserimento sulla panchina della squadra ligure

Leonardo Semplici ha parlato a La Gazzetta dello Sport delle sue prima sensazioni come allenatore dello Spezia.

PAROLE – «Ai calciatori chiedo di avere coraggio e di scegliere la giocata. Tanto loro lo sanno: se si perde, è colpa mia; se si vince, è merito loro. Così ho chiesto ai ragazzi di scendere in campo con il sorriso e con ottimismo. In ogni partita capita il momento in cui devi soffrire e subire, ma non bisogna mai smettere di crederci. Questa mentalità paga, l’abbiamo dimostrato contro l’Inter: dopo l’1-1 non ci siamo chiusi per difendere il punto, ma abbiamo provato a costruire ancora qualcosa e abbiamo vinto».