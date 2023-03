Spezia, Semplici ritrova Zoet e Moutinho per l’Inter

Moutinho e Zoet tornano a dispozione per lo Spezia in vista della sfida contro l’Inter: ancora fermi invece Bastoni e Holm

Importanti recuperi per lo Spezia in vista della gara contro l’Inter di venerdì sera al Picco. Semplici ritrova il portiere Jeroen Zoet sarà regolarmente in panchina a due mesi dallo scontro con Duvan Zapata che gli era costato un lungo stop e anche il portoghese Joao Moutinho sarà in gruppo in settimana e ritroverà con tutta probabilità la panchina venerdì.

Bisogna invece attendere ancora per rivedere Simone Bastoni e soprattutto Emil Holm: lo spezzino in settimana potrebbe aggregarsi al gruppo squadra, l’esterno potrebbe dover attendere ancora.