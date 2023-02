Spezia, Shomurodov: «Obiettivo salvezza. Gotti? Ecco cosa mi ha detto»

Eldor Shomurodov, attaccante dello Spezia, ha parlato prima del calcio d’inizio contro il Napoli: le dichiarazioni

Eldor Shomurodov, attaccante dello Spezia, ha parlato a Sky Sport prima del match con il Napoli.

LE PAROLE – «Io sono pronto, mi mancava giocare da titolare. Adesso voglio segnare, ma come prima cosa l’obiettivo è centrare la salvezza. Ho parlato con mister Gotti, la prima cosa che mi ha detto è che siamo come una grande famiglia e per me è importante».