Spezia, Verde: «Napoli? Quella maglia un sogno nel cassetto»

Daniele Verde, attaccante dello Spezia, ha parlato a 1 Station Radio dei suoi sogni e la stagione in Liguria. Le sue dichiarazioni:

«Sondaggio del Napoli per me? Non leggo certe notizie. La chiamata per me, però, non è arrivata. Non c’è stato nemmeno un sondaggio da parte degli azzurri. Vestire quella maglia rimarrà sempre un sogno nel cassetto. Spezia? Ho avuto un inizio di pubalgia, che poi si è trasformata in cronica. Tuttavia, ho lavorato sodo per curarmi. Ho avuto alti e bassi, ma adesso siamo alla fine e ci rimettiamo in carreggiata. Italia? È sempre un sogno. Non mollerò e non smetterò di crederci, anche perché l’età me lo consente».