Spinazzola rientrato dalla Finlandia. C’è l’ok: «Ora posso voltare pagina». Le parole dell’esterno della Roma all’arrivo a Fiumicino

Un Leonardo Spinazzola sorridente quello sbarcato a Fiumicino con il volo proveniente da Helsinki dove ha passato gli ultimi due giorni per le visite mediche con il prof Leimpainen.

È arrivato l’ok del chirurgo per il rientro in gruppo con la Roma. Queste le parole dell’esterno di Mourinho: «È andato tutto bene. Ringraziamenti? Vanno a tutti loro (indica lo staff medico che lo ha accompagnato, ndr), a chi mi è stato vicino, ma ancora non è finita. Ora volto pagina, è chiuso un capitolo e adesso ne apriamo un altro. Rientro a fine stagioneVediamo, andiamo passo dopo passo. Adesso non si sa ancora quando tornerò ad allenarmi con i compagni, andiamo con calma»