Percassi pre Sporting Atalanta: «Scamacca? Può fare di più»

Le parole dell’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi tra Scamacca, la gara con lo Sporting e il calendario

Ai microfoni di Sky Sport, Luca Percassi, ad dell’Atalanta, ha voluto parlare in vista della sfida contro lo Sporting.

«Sappiamo quanta fatica abbiamo fatto per arrivare qui. Giochiamo contro una grande squadra ed è un grande onore essere qui. Scamacca? Al di là del costo è normale che ci siano grandi aspettative, la verità è che Gianluca ha fatto tanto, ma è chiaro che serva fare di più e il mister può fargli tirare fuori il meglio. Sul calendario posso dire che qualcosa ci ha tolto dal punto di vista del recupero: Inter Atalanta si poteva giocare in un momento diverso, ma noi non ci lamentiamo mai e giochiamo. Al tempo stesso c’è grande soddisfazione per giocarcela contro tutti: ci permette di imparare qualcosa, ma dall’altra parte più giorni ci permettono di recuperare. La nostra filosofia è quella di dare sempre il massimo: questa squadra e questo allenatore danno sempre tutto per l’Atalanta. Si competerà per un traguardo importante, ma per noi è molto importante essere in Europa. Vivere questi stadi per noi è un motivo di grandissimo orgoglio: conta il presente e anche il futuro.»