Squalifica Ampadu, il gallese salterà la trasferta dello Spezia ad Empoli

Squalifica Amadu, il difensore gallese sarà costretto a saltare il prossimo match di campionato del suo Spezia

Non sarà a disposizione dello Spezia, per la trasferta in casa dell’Empoli del prossimo turno, il difensore gallese Ampadu, per il quale scatterà un turno di squalifica.

Il giocatore è stato ammonito per un’entrata in ritardo su Kvaratskhelia, ed essendo già diffidato, inevitabilmente sarà costretto ora a fermarsi.