Stadio Cagliari, Zedda svela: «L’incontro è andato bene, venerdì il club ha presentato il progetto e lo stiamo analizzando»

Stadio Cagliari, Zedda sicuro: «L’incontro è andato bene, venerdì il club ha presentato il progetto e lo stiamo analizzando». Le dichiarazioni

Nella giornata odierna si è svolto presso il Consiglio comunale di Cagliari un incontro cruciale che ha avuto come fulcro il progetto del nuovo stadio della squadra rossoblù, il Cagliari Calcio. L’iniziativa, attesa da anni, rappresenta uno snodo fondamentale per il futuro sportivo ed economico del capoluogo sardo.

Durante la seduta, alla presenza di amministratori locali, tecnici comunali e rappresentanti della società sportiva, è stato illustrato lo stato di avanzamento del progetto, che prevede la costruzione di un impianto moderno e multifunzionale, destinato non solo al calcio ma anche ad accogliere eventi culturali e musicali. Una struttura che punta a valorizzare l’area urbana del Sant’Elia e a rafforzare il legame con i tifosi.

A prendere la parola a conclusione dell’incontro è stato il sindaco Massimo Zedda, già protagonista in passato di diverse iniziative legate allo sport cittadino. Le dichiarazioni:

INCONTRO CON IL CAGLIARI – «L’incontro è andato bene, venerdì il Cagliari ha presentato il progetto e lo stiamo analizzando. Questo per fare le verifiche e per capire, nell’ambito della situazione sarda, se il Cagliari fosse stato il primo a presentarlo; prima di quest’ultima fase ci sono stati quelli di Firenze e Bologna. Il Cagliari potrebbe essere il primo proponente del progetto e, come sapete, è terminata la procedura PAUR (Impatto ambientale n.d.r.). Quest’ultima ha causato lo sforamento nel tempo della procedura, aveva bloccato l’invio del progetto. Dopo la consegna dello stesso siamo in attesa di una risposta da parte del governo sul finanziamento per l’adeguamento degli impianti sportivi per ospitare eventi internazionale. Questa eventualità comporterebbe un aiuto economico».

RIUNIONE CON LA FIGC – «Mercoledì? Siamo positivi, possiamo presentarci già con i documenti che ci ha presentato il Cagliari e guardiamo ad uno stadio nuovo che possa ospitare eventi internazionali. Il passaggio in consiglio comunale sarà dopo le verifiche del caso, dopo la pausa estiva»