Stadio Roma, Pietralata fa un passo avanti: avviata la Conferenza dei Servizi. Le prossime tappe per la costruzione dell’impianto

Il progetto del nuovo stadio della Roma a Pietralata compie un passaggio fondamentale. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’avvio della Conferenza dei Servizi rappresenta un nuovo avanzamento nell’iter per la realizzazione dell’impianto giallorosso, considerato strategico non solo per il club, ma anche per la candidatura italiana a Euro 2032.

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I tempi restano molto stretti. Entro metà settembre, infatti, il dossier sugli impianti dovrà essere inviato a Nyon per la valutazione delle strutture e per garantire che possano essere cantierabili entro marzo 2027. Proprio per questo, l’ordinanza firmata dal commissario straordinario Massimo Sessa assume un peso rilevante: l’obiettivo è accelerare la procedura di valutazione e approvazione del Progetto di Fattibilità tecnico-economica già presentato dalla Roma.

Stadio Roma, l’ordinanza accelera l’iter

Il provvedimento permette di coordinare le norme esistenti e ridurre alcuni termini procedurali. Il ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi ha commentato così: «Un’ordinanza che rappresenta un passaggio decisivo per semplificare e accelerare l’iter relativo alla realizzazione dello stadio di Pietralata – ha commentato Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i giovani – un’opera dichiarata di interesse strategico nazionale e inserita anche tra gli interventi funzionali all’organizzazione di Euro 2032».

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L’ordinanza riduce a 90 giorni complessivi l’intero procedimento per l’autorizzazione unica, compresa la Valutazione di Impatto Ambientale, rispetto ai tempi ordinari che possono superare i sei mesi.

Stadio Roma, i prossimi passaggi

Il nuovo calendario prevede cinque giorni per verificare la completezza della documentazione, altri cinque per eventuali integrazioni, trenta per osservazioni e verifiche tecniche, ulteriori trenta per controdeduzioni e dieci per la seduta conclusiva della Conferenza. Altri dieci giorni serviranno presumibilmente al commissario per armonizzare i provvedimenti.

Anche il sindaco Roberto Gualtieri ha sottolineato l’importanza del passaggio: «L’avvio della Conferenza dei Servizi è un passaggio fondamentale per lo stadio – dice il sindaco di Roma Roberto Gualteri – Una struttura che sarà moderna, sostenibile e pienamente integrata con il territorio. Continueremo a lavorare tutti insieme con l’obiettivo di realizzare un’opera strategico anche per Euro 2032».

Per la Roma e per il progetto di Pietralata, ora l’iter entra davvero nel vivo.