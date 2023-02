STATS – Champions League, il Benfica eguaglia il record del Porto

Ci sono segnali estremamente positivi per il Benfica, che anche ieri in Belgio ha continuato sulla strada intrapresa durante il girone di Champions League, quando ha eliminato la Juventus e ha costretto il Psfg al secondo posto. Un particolare non secondario, visto che il sorteggio ha dato a Mbappé e compagni il Bayern, ostacolo molto più alto di quello trovato dai lusitani. La gara è stata risolta nella ripresa, con due gol piazzati in testa e in coda. Ha aperto Joao Mario su rigore (e fa sorridere che il giocatore che non ha lasciato traccia in Italia oggi sia in un periodo da top, eletto miglior centrocampista della Primeira Liga nel mese di gennaio). Ha chiuso a 2 minuti dal novantesimo David Neres, che ha sostituito Rafa Silva (palo nel primo tempo), fornendo una dimostrazione della profondità della rosa di Roger Schmidt. E sarebbe arrivato anche il tris, se al brasiliano non fosse stato annullato per fuorigioco

Il riassunto numerico della partita parla chiaro: il Benfica ha fatto di più e meglio, vincendo la partita in ogni voce. E se questa è una squadra che può colpire per i valori offensivi, concedere solo 4 conclusioni al Bruges (che 4 gol al Porto nella fase a gironi li ha fatti) è una dimostrazione che può tornare estremamente utile per il futuro, a meno che a Lisbona al ritorno si verifichi un imprevedibile harakiri.

Uscendo dalla cronaca e stando in quel presente che ha il valore di Storia, il Benfica ha compiuto un’impresa della quale può essere orgoglioso. Con il successo di ieri ha eguagliato il record d’imbattibilità di una squadra portoghese nella massima competizione europea, raggiungendo il numero di 12 partite senza sconfitte che il Porto ha infilato tra il 2003/2004, anno in cui è diventato campione d’Europa, e il 2004/2005, quando ha perso 3-1 a Stamford Bridge contro il Chelsea, guidato da quel José Mourinho che li aveva portati in vetta al podio. Il Benfica non perde dall’andata dei quarti di finale della scorsa edizione con il Liverpool. Dopo di allora ci sono stati il ritorno ad Anfield, i preliminari con Midtjylland e Dinamo Kiev, il girone con Juventus, Maccabi Haifa e Psg, con un bilancio di 9 vittorie, 3 pareggi e nessuna sconfitta.