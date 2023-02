STATS – Ma il Milan può rinunciare a Leao?

Due panchine consecutive per Rafael Leao, contro Sassuolo e Inter e due sconfitte e la domanda sorge: il Milan può fare a meno del portoghese?

Le due panchine consecutive contro Sassuolo e Inter hanno fatto rumore. E non basta: Leao da subentrato non ha certo risolto i problemi del Milan e la sensazione è che il linguaggio del corpo di Leao abbia parlato ancora più forte. Svogliato a tratti, ma anche determinato nel far capire la sua irrinunciabilità: il pallone fornito a Giroud avrebbe certamente cambiato la cronaca del derby e forse anche la storia, non è stata colpa del portoghese se non è stato depositato in rete e non ha prodotto neanche il minimo sindacale di una conclusione in porta.

Si può rinunciare a Leao? Guardando le zone di campo nelle quali agisce, il talento di 23 anni è una vera ala sinistra che gioca in fascia in zona avanzata il 40% dei suoi palloni, arrivando molto sul fondo. Ma anche il dato dei suoi ingressi in area è decisamente rilevante, da attaccante vero (13,6%). Ci sono anche altri numeri che vanno considerati nel suo campionato. Leao è stato molto utilizzato (20 gare su 21 e il 78,5% dei minuti giocati) e la risposta del campo si è concretizzata in 8 gol, che lo rendono il capocannoniere del Milan. Oltre al contributo realizzativo, il numero 17 del Milan ha un 76,9% di passaggi riusciti e quando si tratta di verticalizzare, lui che è abituato a correre in avanti e a pensare in profondità, mantiene una percentuale non lontana: 68,6%.

Dove probabilmente può crescere è nel riuscire a prendere più falli, finora limitati a 16, meno di una a partita. Uno come lui può certamente determinare più calci di punizioni ma è un dato che probabilmente non è rilevante anche perché talvolta le sue accelerazioni lo rendono imprendibile. Però è vero che in certi casi potrebbe usare maggiore malizia, capire le intenzioni dell’avversario e cercare di indurlo all’intervento scorretto piuttosto che cercare sempre il dribbling (35 quelli vinti, 48 quelli persi). Meglio farsi fermare irregolarmente che perdere qualche pallone di troppo.

LEGGI ALTRE NEWS SU MILANNEWS24.COM