STATS – Sampdoria Salernitana, l’ex Candreva farà il regista offensivo

Tutto sulla sfida salvezza tra Sampdoria e Salernitana, la partita dell’ex di Antonio Candreva. I dettagli

L’ultima gara della Salernitana, con la nuova gestione di Paulo Sousa, ha visto Antonio Candreva ritagliarsi il ruolo da protagonista. Come sa esserlo spesso, anche se non sono mancati alcuni passaggi a vuoto e del resto è giustificabile per un giocatore di 36 anni, che ancora abbina chilometri e tecnica. Contro il Monza è stato semplicemente devastante: ha ispirato la rete di Coulibaly offrendogli un pallone per una splendida conclusione a giro; ha infilato lui stesso la sfera in rete avventandosi su una respinta del portiere con una ferocia da attaccante.

Domani per lui non sarà una domenica normale. Candreva torna a giocare a Marassi, davanti al pubblico della “sua” Sampdoria. Il Corriere dello Sport oggi racconta la sua vigilia, facendo ricorso a un po’ di statistiche in blucerchiato che impreziosiscono ulteriormente una carriera nella quale è a quota 77 assist: dal 2004-05 in Serie A hanno fatto meglio di lui solo Totti e Hamsik: «71 gare in A, 12 gol e 20 assist: i numeri sono assolutamente importanti. Prima stagione con Claudio Ranieri in panchina: nono posto con 52 punti alle spalle del Sassuolo. Secondo campionato prima con D’Aversa, poi con Giampaolo. Il feeling con quest’ultimo, anche per ragioni tattiche, non è mai stato pieno. Da qui la cessione ed il trasferimento a Salerno la scorsa estate». Dove Candreva, come certificano i numeri del 2022-23, ha giocato molto, risultando uno degli elementi più continui della squadra. E dove ha fatto – si vedano le zone di campo dei suoi tocchi di palla – ciò che è nella sua naturale: l’esterno destro di fascia.

Con il nuovo tecnico portoghese è nata una nuova idea: un Candreva che agisce più da rifinitore-regista offensivo nel 3-4-2-1, una zona forzatamente ancora poco esplorata ma che lo può portare più nel vivo della fabbrica del gol. Finora ne ha messi a segno 3: se ne arriverà qualcun altro, la salvezza della Salernitana potrebbe anche diventare molto più agevole di quella all’ultimo respiro della scorsa annata.