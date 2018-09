Champions League: dove vedere Stella Rossa-Napoli in streaming

Stella Rossa-Napoli streaming e diretta tv: dove vedere l’esordio degli azzurri nella Champions League 2018/2019

Stella Rossa-Napoli è la partita valida per la prima giornata del gruppo C della Champions League 2018/2019: la gara, in programma per martedì 18 settembre 2018 alle ore 21 presso il leggendario Stadion Rajko Mitic, meglio noto più semplicemente come Marakana. Debutto europeo per il nuovo Napoli di Carlo Ancelotti, reduce da un inizio di campionato tutto sommato abbastanza positivo (vittoria sabato contro la Fiorentina), non fosse per il passo falso della sconfitta di un paio di settimane fa contro la Sampdoria: per gli azzurri, inseriti in un girone di ferro con Paris Saint-Germain e Liverpool, l’inizio può considerarsi tutto sommato soft. Contro la squadra partenopeo avrà infatti i serbi allenati da Vladan Milojevic, formazione tecnicamente inferiore ma comunque molto ostica sotto il profilo caratteriale, specie quando c’è da affrontarla nel catino infuocato e storicamente temibile del Markana di Belgrado.

Stella Rossa-Napoli sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in esclusiva sulle frequenze di Sky Sport sui canali Sky Sport 1 (numero 201 dello Sky Box, in HD 240) e anche sul canale Sky Calcio 2 (numero 252 dello Sky Box). Non è tutto ovviamente, perché la gara sarà disponibile in per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile direttamente tramite l’app Sky Go e – per chi avesse sottoscritto abbonamento – su NOW TV (su dispositivi mobili, ma anche su smart tv tramite NOW TV Smart Stick). Ricordiamo infine che Inter-Tottenham potrà essere seguita anche in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco la lista di siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Stella Rossa-Napoli: probabili formazioni

QUI STELLA ROSSA – Milojevic dovrebbe puntare sul modulo 4-2-3-1 che gli ha permesso di sfangarla alla grande nei play-off contro il Salisburgo. Tra i tanti nomi semi-sconosciuti al grande calcio, la formazione serba ne annovera comunque qualcuno decisamente più noto ai nostri palcoscenici: tra questi la stella Nenad Krsticic, ex Sampdoria, che partirà regolarmente dalla mediana. In avanti debutto assoluto in Champions League per la punta ghanese Richmond Boakye, altro giocatore con un trascorso italiano (tra Genoa, Sassuolo, Atalanta e Latina), tornato appena pochissime settimane alla Stella Rossa dopo una parentesi di qualche mese ai cinesi del Jiangsu Suning. Al suo fianco un altro neo-acquisto della formazione serba: il tedesco Marko Marin, ex stellina del Chelsea transitata un po’ di anni fa pure per la Fiorentina, approdato a Belgrado sul finire della sessione estiva di calciomercato e con all’attivo già un gol alla sua prima partita stagione giocata. Da non sottovalutare sulla fascia il brasiliano Jonathan Cafu.

QUI NAPOLI – Non dovrebbero essere molti i cambi in casa Napoli rispetto alla formazione tipo dopo il blando turnover dell’ultima giornata di campionato: in porta tornerà titolare David Ospina dopo il turno di riposo osservato, mentre in difesa riprenderà il suo posto di fianco a Kalidou Koulibaly lo spagnolo Raul Albiol, con i soliti Elseid Hysaj e Mario Rui confermati sulle fasce. In mediana forte dubbio per Marek Hamsik: il capitano azzurro potrebbe lasciare spazio ad Amadou Diwara con Piotr Zielinski ed Allan dietro il reparto offensivo composto ancora una volta da Josè Maria Callejon, Lorenzo Insigne ed Arkadiusz Milik nella posizione si punta centrale. Si preannuncia dunque una nuova panchina per Dries Mertens, pronto comunque a subentrare a partita in corso.

PROBABILE FORMAZIONE STELLA ROSSA (4-2-3-1) – Borjan; Stojkovic, Savic, Degenek, Rodic; Jovicic, Krsticic; Cafu, Ben Nabouhane, Marin; Boakye. Allenatore: Milojevic

PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI (4-3-3) – Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Diawara, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore: Ancelotti