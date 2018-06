Si parla molto di “Stile Juve” e c’è chi lo ha fatto presente sui social: i nuovi acquisti juventini hanno tutti gli stessi vestiti…

Prima Mattia Perin, poi Emre Can e infine Joao Cancelo. Il filo che li unisce si chiama Juventus perché sono loro i nuovi acquisti dei bianconeri in questa sessione di mercato. Se si considera il rientro di Caldara e Spinazzola sono cinque gli arrivi in casa Juve e sui social qualcuno si è accorto di una cosa particolare. Sia Perin sia Can che Cancelo hanno indossato un completo molto simile al momento dell’arrivo in sede per firmare con la Juventus. E gli utenti su Twitter hanno tirato fuori la vecchia storia dello “Stile Juve”.

I tre si sono presentati in camicia bianca e giacca nera (o nel caso di Can, molto scura). Perin poi è rimasto in camicia al momento della firma, ma comunque lo stile del vestiario era ben indirizzato. Eleganza e sobrietà sono le due parole che vanno per la maggiore sui social: i tifosi juventini mettono a confronto Can e Cancelo con Radja Nainggolan, che a Milano è arrivato in maglietta bianca e con un vestito più casual. «La classe e lo Stile Juve si riconoscono da questo» scrivono su Twitter i fan della Vecchia Signora.