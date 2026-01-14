Stramaccioni entusiasta: «Campionato bellissimo, Inter-Napoli ci ha detto alcune cose». Le parole dell’ex tecnico nerazzurro

Ex allenatore dell’Inter, talent di DAZN, su La Gazzetta dello Sport Andrea Stramaccioni propone la sua visione sulla lotta scudetto che tra oggi e domani vivrà una nuova tappa con i recuperi delle squadre impegnate in Supercoppa.

COSA DICE INTER-NAPOLI – «Che anche il nostro calcio può fornire partite di altissimo livello, intense, spettacolari ed emozionanti fino alla fine e la conferma che il Napoli non ha nessuna intenzione di “scucirsi” il tricolore dal petto…».

UNA CORSA SCUDETTO MAI VISTA – «Campionato bellissimo: mai a gennaio ci sono state cinque squadre raggruppate così in vetta. Ma, soprattutto, mai la sensazione proveniente dal campo che gli scontri diretti ancora non delineino una squadra palesemente superiore alle altre».

LA JUVE – «La Juventus spallettiana mi piace tanto perché sta prendendo la forma del suo allenatore. Tosta ma di qualità, camaleontica in campo e che sta crescendo in mentalità e spirito. In un mese affronterà Napoli e Inter e deciderà il suo futuro in Champions League: dopo questo mini-ciclo avremo idee più chiare sul suo ruolo».

LE INSIDIE DEI RECUPERI – «Due partite casalinghe da non sottovalutare per Inter e Napoli. Chivu a un giorno dalla gara ha dato riposo a tutti ed è un segnale che in questi momenti la testa conta più di uno schema ripetuto sul campo».

COSA MANCA AL MILAN – «Sicuramente un difensore può completare l’organico, ma la squadra ha valori innegabili, è solo mancata continuità nella qualità della prestazione. E sono stati persi punti importanti per strada. Max è Max, lo spessore dei giocatori è alto e di esperienza internazionale: peccato per l’infortunio di Füllkrug, perché secondo me con lui Max stava vagliando anche soluzioni diverse per tenere contemporaneamente in campo più giocatori di qualità che ruotano intorno a un centravanti di peso».

IL MERCATO INTER – «Intendiamoci, l’Inter è fortissima anche così, ma resto della mia idea: serve un’alternativa a destra, perché i quinti sono troppo determinanti nel 3-5-2 offensivo nerazzurro. Negli ultimi anni, spesso proprio a gennaio, l’Inter ha cercato di colmare questa lacuna. Da gennaio 2022 fino allo scorso anno si sono susseguiti Gosens, poi Cuadrado, poi Buchanan e infine Zalewski. Però non è per niente facile individuare a oggi un profilo raggiungibile e da Inter».

CONTE E GLI INFORTUNI – «Antonio è chiamato a superare un periodo difficilissimo e domenica ha dato ancora una volta prova del suo valore. Anguissa, De Bruyne e ora Neres senza dimenticare Gilmour, Lukaku e Meret: sono assenze che per numero e spessore avrebbero messo in ginocchio qualsiasi squadra. Se il Napoli resta attaccato alla vetta in questo momento di emergenza infortuni, rimane per me la candidata principale insieme all’Inter».

IL NAPOLI DEL FUTURO – «Se è vero di Joao Gomes, il Napoli ha fatto un altro colpo molto interessante. Sul presente vedo entrate importanti solo se esce qualcuno. E sono curioso di vedere il Napoli al completo con il 3-4-2-1 attuale perché dà tantissime soluzioni, compresa quella affascinante di Hojlund e Lukaku insieme».

LE FAVORITE PER LO SCUDETTO – «Napoli e Inter le valuto sullo stesso piano: lo dice il match di San Siro… Con Milan, Juventus e Roma pronte a rovinare la festa di chi ha dominato la Serie A negli ultimi tre anni…».