Kevin Strootman è tornato a parlare del suo addio alla Roma e dell’arrivo, in estate, all’Olympique Marsiglia. Un trasferimento, come spiegato dal centrocampista, fortemente voluto da Rudi Garcia

Il suo passaggio dalla Roma all’Olympique Marsiglia nella fase finale del calciomerctao estivo ha creato molta sorpresa e, nel caso dei tifosi giallorossi, anche delusione. Kevin Strootman oggi è un punto fermo della squadra marsigliese guidata da Rudi Garcia, l’allenatore già avuto in giallorosso dal 2013 al 2016 e che più di altri è stato decisivo per il suo trasferimento in Francia. Così, il centrocampista olandese ha parlato in un’intervista a Voetbal International: «La presenza di Rudi Garcia ha giocato un ruolo, lo conosco dal mio periodo alla Roma e lui mi ha voluto».

Strootman ha poi proseguito: «Il Marsiglia ha fatto di tutto per prendermi e l’allenatore mi ha anche chiamato più volte dicendomi che loro avevano bisogno di me. Questo mi ha dato un buon feeling e ora cerco di essere all’altezza di questa fiducia. Le prime esperienze sono positive. Eppure, solo dopo un pò puoi trarre la vera conclusione. Anche per me è iniziata una nuova avventura con Marsiglia. Certo, ci vuole un po ‘di tempo per abituarsi dopo cinque anni di Roma. Sono venuto a contatto con un’altra cultura e una competizione diversa. In Italia il calcio è molto più tattico, in Francia è molto più fisico. Vanno a duecento chilometri all’ora e continuano a fare l’intera gara. In Italia si scelgono di più i momenti per colpire le partite. Questa è una grande differenza e la noto ad ogni partita».