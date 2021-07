Giovanni Stroppa, tencico del Monza, parla in vista della nuova stagione e dell’amichevole contro la Juventus

Giovanni Stroppa ha parlato dal ritiro di Ronzone del trofeo Berlusconi contro la Juventus il 31 luglio. Le sue parole.

«Il Trofeo Berlusconi è un impegno anche di responsabilità, non è solo un’amichevole, ma siamo ancora in pre campionato, e la gara contro un top club come la Juventus va comunque affrontata con la serenità che serve in questo periodo. Pensiamo però intanto a riposare, poi riprenderemo al meglio».