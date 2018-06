Ufficiale: Giovanni Stroppa è il nuovo allenatore del Crotone

Dopo una lunga trattativa, Giovanni Stroppa è diventato il nuovo allenatore del Crotone. L’ex Foggia verrà presentato alla stampa la prossima settimana

Finalmente ci siamo. La nuova avventura di Giovanni Stroppa come nuovo allenatore del Crotone può cominciare. Dopo una lunga trattativa, l’allenatore ha appena firmato la risoluzione del contratto con il Foggia, club con il quale si è reso protagonista della vittoria del campionato di Serie C e di un’ottima stagione in Serie B. Stroppa adesso firmerà l’accordo con il Crotone: intesa di due anni, con opzione per la stagione successiva. Per una nuova avventura che sta per iniziare.

La conferma ufficiale è arrivata tramite il sito della società pitagorica che ha annunciato l’arrivo del nuovo allenatore con questo comunicato: «Il Football Club Crotone ha il piacere di comunicare di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Giovanni Stroppa. Stroppa, che verrà presentato alla stampa la prossima settimana, ha rescisso l’accordo che lo legava al Foggia Calcio 1920 e ha firmato il contratto con la società rossoblù per i prossimi due anni, fino al 30 giugno 2020, con opzione per il terzo.

Il cinquantenne tecnico di Mulazzano (in provincia di Lodi), fortemente voluto dal Presidente Gianni Vrenna, vanta una carriera da calciatore caratterizzata da 456 presenze e 45 gol tra i professionisti nelle file, tra le altre, di Milan e Lazio impreziosita da 4 presenze nella nazionale maggiore dell’era Arrigo Sacchi. Svestiti i panni da calciatore, inizia la sua carriera d’allenatore nel 2006 proprio dalle giovanili dei rossoneri riuscendo anche a conquistare con la Primavera la Coppa Italia di categoria nel 2009-2010 prima di approdare, nell’ordine, al SudTirol, al Pescara, allo Spezia, ancora al SudTirol e infine al Foggia, conducendolo dapprima alla promozione in Serie B e alla vittoria della Supercoppa di Lega Pro e, nell’ultima stagione, ad un passo dai playoff. A mister Stroppa e a tutto il suo staff il più caloroso benvenuto e un grosso “in bocca al lupo” da parte di tutta la famiglia rossoblù».