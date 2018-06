Stulac dal Venezia al Parma, trasferimento ufficiale

Leo Stulac passa in maniera ufficiale dal Venezia al Parma, il centrocampista giocherà l’anno prossimo in Serie A

Il Parma, in attesa di conoscere il suo destino per il caso Ceravolo-Calaiò, mette a segno un colpo ufficiale e si porta a casa un centrocampista che in Serie A piaceva a molte squadre. Si tratta di Leo Stulac, nell’ultima stagione a Venezia.

Ha giocato nella seconda parte di stagione ed è diventato un fedelissimo di Inzaghi. Ha impressionato molto e il Parma lo ha preso a titolo definitivo. Il trasferimento è ufficiale, ma il contratto sarà attivo solo da domani, domenica 1 luglio.