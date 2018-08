Sturaro esubero di lusso: i club inglesi lo rifiutano, resta una sola possibilità

Ancora nessun acquirente per Sturaro: la Juventus prova a cedere il centrocampista, il cui costo è stato però ritenuto eccessivo da molti club inglesi. Torna l’idea Genoa

Un esubero di lusso, ma pur sempre un esubero. La Juventus non riesce a disfarsi di Stefano Sturaro, giocatore per cui si annuncia tanta panchina in questa stagione. Per il centrocampista i bianconeri hanno tentato – invano – diverse piste nel corso delle ultime settimane, soprattutto in Premier League. Nulla da fare però: il prezzo stabilito dalla dirigenza juventina per il giocatore – circa 20 milioni di euro – è stato ritenuto un po’ troppo esoso da moltissimi club inglesi, ancora incerti riguardo alle sue condizioni fisiche dopo il problema al tendine rimediato sul finire della scorsa stagione.

Il fatto è che Sturaro, irrimediabilmente chiuso quest’anno alla Juventus, dove già nelle passate stagioni di certo non era titolare inamovibile, rischia di dover fare tanta panchina, causa l’arrivo di Emre Can in un reparto già affollato e la permanenza a questo punto scontata di Claudio Marchisio a Torino. Resterebbe in piedi solo l’ipotesi di una eventuale cessione al Genoa, club di provenienza del giocatore che già all’inizio di questa sessione di mercato si era fatta sotto per averlo. L’ipotesi troverebbe il gradimento sia di Sturaro stesso che della Juventus, ma resta da decidersi la formula, considerate le difficoltà rossoblu nel poter spendere immediatamente quanto richiesto.