Juventus: Sturaro va allo Sporting. Adesso tocca a Marchisio?

Juventus, stampa portoghese unanime: Sturaro è quasi un giocatore dello Sporting Lisbona. Nuove voci anche sul futuro di Marchisio: possibile nuovo assalto di Monaco e Nizza

Dopo settimane di trattative e dietrofont, specie dalla Premier League, alla fine la Juventus avrebbe perfezionato la cessione di Stefano Sturaro: il centrocampista bianconero sarebbe infatti ad un passo dall’addio – scrivono stamane i quotidiani portoghesi – per approdare allo Sporting Lisbona. Ne parla praticamente in tono unanime stamane la stampa iberica, che è d’accordo anche sulle modalità dell’operazione che riguarderebbe l’ex Genoa: prestito oneroso e secco a 2 milioni di euro per un anno senza alcun diritto di riscatto a favore dello Sporting. 20 milioni – lo ricordiamo – era la cifra che chiedeva la Juve per la cessione del centrocampista a titolo definivito: la stessa che aveva fatto desistere numerosi club inglesi, non da ultimo il Watford. Da qui l’apertura bianconera nelle ultime ore al prestito. Importanti per convincere Sturaro, come confermato dal procuratore del giocatore nelle ultime ore, sarebbero state le belle parole di Cristiano Ronaldo nei confronti del club portoghese, nel quale è cresciuto.

Sturaro potrebbe non essere sul finire del mercato l’unico centrocampista a lasciare la Juve: nelle ultime ore ci sarebbe stato infatti un nuovo approccio francese per Claudio Marchisio. Il Monaco – che già nelle scorse settimane si era interessato al Principino – avrebbe bussato nuovamente alla porta della Juve per un sondaggio, affiancato stavolta però anche dal Nizza, altro club sulle tracce di un centrale. Nessun dettaglio riguardante le cifre delle eventuali offerte transalpine, anche se resta resta confermato un particolare: per motivi famigliari, Marchisio non vorrebbe allontanarsi troppo da Torino ed in questo senso sia la soluzione monegasca che quella targata Nizza potrebbero essere abbastanza soddisfacenti.