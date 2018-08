Sturaro superstar: Juve, guarda che accoglienza a Lisbona! – VIDEO

Sturaro accolto a Lisbona da top player: il centrocampista, ceduto dalla Juventus dopo una trattativa lampo, è arrivato ieri sera nella capitale portoghese tra fotografi e giornalisti

La Juventus ha fatto onestamente di tutto per cederlo e alla fine – per poco – non falliva nell’intento: dopo essere stato offerto a molti club di Premier League, alla fine Stefano Sturaro ha trovato la sua nuova squadra, lo Sporting Lisbona, pare su intercessione addirittura dell’idolo locale Cristiano Ronaldo. Verità o meno, resta la grande soddisfazione dei tifosi bianconeri nell’essersi liberati di quello che – a detta almeno della gran parte di loro – era di fatto l’unico giocatore rimasto in rosa con uno standard tecnico non propriamente da top club.

Se a Torino fanno festa però, la fanno pure a Lisbona: nella capitale portoghese ieri sera Sturaro, sbarcato in fretta per le visite mediche, è stato accolto da vero top player. All’aeroporto infatti c’erano decine di giornalisti e cameraman (nel video se ne vede soltanto qualcuno nei garage), pronto ad immortalarlo nel suo primo giorno portoghese, ed una macchina con vetri semi-oscurati inviata direttamente dallo Sporting per raccoglierlo. Pure qualche tifoso sì, giunto di corsa a salutarlo: l’arrivo serale di Sturaro non era stato comunque annunciato dal club.