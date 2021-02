Suarez e il caso passaporto: «Ci lavoravo già da un anno»

Luis Suarez ha parlato dell’esame per la cittadinanza italiana, rivelando un importante retroscena

Luis Suarez, intervistato da El Transistor, ha parlato della questione legata al passaporto. Le sue parole.

«Si è parlato molto della Juventus, ma c’erano molti club interessati. Ho continuato le pratiche per il passaporto italiano perché era qualcosa che andava avanti da un anno. Nella trattativa con l’Atletico la prima cosa che ho detto è che fino a quando non ho lasciato il Barcellona non volevo fare nulla».