Suarez e l’addio al Barcellona: «Sono stato disprezzato, è stata dura»

Luis Suarez è tornato a parlare del suo addio al Barcellona

Luis Suarez, attaccante dell’Atletico Madrid, in una intervista a El Transistor è tornato a parlare del suo difficile addio al Barcellona in estate.

«Koeman mi ha chiamato e mi ha detto che non contava su di me. Ho accettato la decisione ma gli ho detto che avevo un contratto e che il club avrebbe dovuto risolverlo. Nessuno mi ha spiegato niente in modo preciso. Non sono riuscito a parlare con Bartomeu. È stato il mio avvocato a farlo. È stata dura a causa del modo in cui sono stato disprezzato, ma volevo che i miei figli mi vedessero lasciare il club in grande stile. Vedo com’è il Barcellona adesso e questo mi dà un po’ di tranquillità. Fossi rimasto, ogni momento di difficoltà sarebbe stato colpa mia».