Suarez rivela: «Tornare in Premier League? Solo al Liverpool...»

Luis Suarez ha parlato del suo futuro e di un ipotetico ritorno in Premier League

Luis Suarez, attaccante dell’Atletico Madrid impegnato in queste settimane in Copa America con l’Uruguay, ha rilasciato un’intervista a World Soccer Magazine dove ha parlato del suo futuro e di un possibile ritorno in Premier League.

«Andare in Premier League? Giocare per una squadra diversa dal Liverpool in Inghilterra sarebbe difficile. Avevo, e spero di avere ancora, un rapporto buono con i tifosi del Liverpool. Per questo sarebbe strano per me giocare per qualcun altro. Per me sarebbe stato speciale vincere il campionato con il Liverpool, ma sono contento che la loro attesa sia finita. Sembrano una squadra in grado di competere per molte stagioni anche se questa non è stata la loro migliore annata. Ma in ogni caso sono tornati al loro posto di vertice. Futuro? Mi piace qui, ci siamo sistemati in Spagna con la mia famiglia, non c’è bisogno di pensare alla mia partenza».