Gabriele Gravina torna a parlare della Super League: ecco le dichiarazioni del presidente della FIGC sul progetto

Gabriele Gravina parla di Super League, intervenendo alla tavola rotonda organizzata da Formiche.net e Standard Football.

«In 48 ore siamo stati assaliti da attentati continui che abbiamo dovuto rintuzzare, perché anche l’Italia era uno dei Paesi che avrebbero potuto presentare alcune società in questo progetto maldestro. Quanto accaduto è stato l’occasione, e lo è ancora oggi, per interrogarci su cosa dobbiamo fare per preservare il futuro del calcio».