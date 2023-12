Superlega, nuove adesioni da parte dei club: la lista

I club che hanno deciso di entrare a far parte del progetto Superlega dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo e AS, ci sarebbero delle nuove adesioni significative al progetto Superlega. Nelle ultime ore vari club come PSV, Feyenoord, Benfica, Porto, Stella Rossa, Anderlecht, Marsiglia, Lione e qualche squadra italiana avrebbero infatti deciso di entrare a far parte del nuovo progetto.

Questo club vedono infatti la Superlega come un’enorme opportunità per lasciarsi alle spalle i propri problemi finanziari e rilanciarsi.