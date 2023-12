Superlega e ora? Dopo il trionfo si cerca l’adesione dei club: problemi e possibili date

La Superlega dopo il trionfo davanti alla Corte di Giustizia Europea dovrà convincere altri club ad aderire: i problemi e le possibili date

PROBLEMA – «Il problema della Superlega, però, è quello di far capire al mondo del calcio di essere un progetto per andare avanti: non sarà facile, perché la modernità non è una qualità di questo mondo dove un polveroso conservatorismo che spacciano per tradizione è sempre un freno piuttosto efficace. Il mondo del calcio attuale, così com’è, non è democratico, non è particolarmente meritocratico e, soprattutto, è un modo in cui prevalgono i ricchi e la ricchezza. È il mondo dei Manchester City e dei Psg, che da anni pompano in modo opaco denaro, innescano un’inflazione su ingaggi e cartellini, non vengono sanzionati da un FairPlay finanziario che non è mai riuscito a creare quella par condicio economica che sbandierava. Insomma, non è detto che la Superlega fondi un mondo migliore, ma spacciare quello attuale come perfetto, equo e solidale è ipocrita, falso e poco serio».

FUTURO – «Tra qualche tempo, però, inizierà il lavoro di messa a terra del progetto. Per A22: si potrebbe partire tra un anno e mezzo, nella stagione 2025-26, per fare tutto con calma, ma non è da escludere che, se i club aderissero velocemente, tutto potrebbe partire anche nella stagione 2024-25». Questo è quanto ha scritto Tuttosport.