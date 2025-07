Suslov Hellas Verona, lo slovacco rivela: «Baroni ha provato a prendermi alla Lazio l’anno scorso? Ecco cosa è successo». Le parole

Tomas Suslov, centrocampista slovacco classe 2002 dell’Hellas Verona, ha concesso un’intervista ai microfoni di TuttoMercatoWeb, riflettendo su momenti chiave della sua carriera, il rapporto con l’ex tecnico Marco Baroni e le indiscrezioni su un possibile trasferimento alla Lazio.

Chi è Tomas Suslov? Originario della Slovacchia, Suslov è un centrocampista moderno, dotato di ottima tecnica, intelligenza tattica e versatilità. Cresciuto nel settore giovanile del Groningen, nei Paesi Bassi, ha esordito giovanissimo in Eredivisie prima di approdare in Serie A con l’Hellas Verona, dove sta consolidando la sua presenza. Capace di giocare sia da regista che da mezzala offensiva, si distingue per la visione di gioco e la maturità in campo, nonostante la giovane età.

Il legame con Marco Baroni Nel corso dell’intervista, Suslov ha parlato con stima dell’allenatore italiano Marco Baroni, tecnico con alle spalle un lungo percorso tra Serie B e Serie A, noto per la valorizzazione dei giovani: “Mi sono sempre trovato bene con Baroni. Mi ha subito aiutato, anche quando non parlavo bene l’italiano. Parlava in inglese con me per spiegarmi gli aspetti tecnici e tattici. Ho vissuto un bel periodo con lui.”

PAROLE – «Se Baroni ha provato a portarmi alla Lazio l’anno scorso? Non ho parlato personalmente con lui da quando ha lasciato Verona e probabilmente era molto coperto a centrocampo alla Lazio. Quello che però voglio dire è che mi sono sempre trovato bene con Baroni, mi ha subito aiutato, anche quando non parlavo bene l’italiano. Anzi, mi aiutava sempre, parlando lui in inglese per spiegarmi le questioni tecniche e tattiche della squadra. Ho passato un bel periodo con lui».

Le dichiarazioni di Suslov delineano il profilo di un calciatore in crescita, consapevole del valore delle relazioni professionali e delle opportunità di sviluppo. Il suo percorso testimonia l’importanza del supporto umano nella formazione tecnica e mentale di un giovane atleta.