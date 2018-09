Dal ritiro della Nazionale spagnola, Suso ha parlato anche di Milan elogiando Higuain ed esprimendo il suo auspicio sul ritorno a grandi livelli dei rossoneri

Dal ritiro della Spagna, attesa dalle due sfide di Nations League contro Inghilterra e Croazia, il milanista Suso ha parlato del nuovo corso rossonero, elogiando Higuain e ponendo obiettivi importanti: «Il Milan può tornare grande. E’ arrivato un grande attaccante esperto come Higuain, penso che sia ciò che ci mancava. In più, Gattuso ci conosce e sa cosa possiamo dargli, penso che sia l’anno perfetto per fare bene».

Suso ha poi parlato della convocazione in Nazionale: «Tornare in Spagna è sempre bello ed essere in Nazionale mi dà allegria e mi riempie di orgoglio. Il fatto che un nuovo ct ti include nella sua prima lista è motivo per essere contento. Sapevo di star bene e avere delle chances. Essere qui è molto importante» le parole dell’esterno spagnolo rilasciate ad AS.