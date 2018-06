Svezia-Corea del Sud, prima giornata girone F Mondiali Russia 2018: tutte le info per vedere la partita in diretta ed in streaming, probabili formazioni, precedenti, info e curiosità

Svezia-Corea del Sud è la seconda partita del gruppo F dei Mondiali di Russia 2018 (l’altra – Germania-Messico – si è giocata ieri con l’incredibile vittoria dei messicani): scendono in campo le due squadre che potrebbero rivelarsi una vera e propria sorpresa nel girone visto anche lo scherzetto messicano di ieri. La gara è prevista per le ore 14 (ora italiana) presso lo Nizhny Novgorod Stadium (leggi anche: MONDIALI RUSSIA 2018: TUTTI GLI STADI – FOTO). A prima vista, la sfida tra Svezia e Corea del Sud potrebbe avere poca attrattiva, se non forse la curiosità di vedersi affrontare due nazionali così lontane. Eppure, se gli asiatici le provano tutte per confondere i rivali cambiando le maglie di allenamento dei propri giocatori per confondere gli osservatori avversari, gli svedesi devono liberarsi del fantasma di Zlatan Ibrahimovic, che non farà parte della spedizione mondiale. Si appiglieranno quindi al talento di Forsberg e alla compattezza della loro difesa. Dall’altra parte la Corea del Sud non intende fare la squadra materasso del girone e quindi proverà con Son a fare lo scherzetto ai vichinghi.

Svezia-Corea del Sud verrà trasmessa a partire dalle ore 14 in diretta in chiaro sulle frequenze di Italia 1 (anche in HD al canale 506 del digitale terrestre), ma non solo. La gara potrà essere infatti seguita anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile direttamente dal sito di Mediaset (a QUESTO indirizzo) ed in radio sulle frequenze di Radio 1. Ricordiamo inoltre che Calcio News 24 proporrà notizie ed approfondimenti sul match prima, durante e dopo la gara.

Svezia-Corea del Sud: probabili formazioni

QUI SVEZIA – Esordio mondiale per il ct Andersson. La Svezia si prepara ad affrontare la Corea del Sud puntando sul classico 4-4-2, modulo con cui la formazione di Andersson è riuscita ad estromettere l’Italia dai Mondiali di Russia 2018. In porta ci sarà Olsen, la difesa invece sarà formata da Krafth, Lindelof, Granqvist e Augustinsson. Stesso discorso per la linea di centrocampo che sarà a quattro con la coppia Claesson-Forsberg sugli esterni ed Ekdal e Larsson al centro. Davanti spazio alle due punte Berg e Toivonen.

QUI COREA DEL SUD – La Corea del Sud non ha un buon ricordo della Svezia, quel 12-0 subito alle Olimpiadi del 1948 rappresenta una delle sconfitte più dolorose nella propria storia e, al contempo, la vittoria più larga di sempre degli scandinavi. Formazione tipo per i coreani con trequartista e due punte che proveranno a bucare il muro gialloblù. Su tutti Heung Min Son del Tottenham, chiamato a guidare i propri compagni alla vittoria. Gli uomini di Shin Tae-Yong, al debutto in una Coppa del Mondo, hanno però anche un asso nella manica, cioè il tiro da fuori, visto che cinque delle ultime otto reti della Corea del Sud ai Mondiali sono arrivate dalla lunga distanza. Inoltre, a certificare la tenuta fisica dei coreani, dodici delle ultime tredici reti nella competizione sono state segnate dopo l’intervallo.

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Krafth, Lindelof, Granqvist, Augustinsson; Claesson, Ekdal, Larsson, Forsberg; Berg, Toivonen. Allenatore: Andersson.

COREA DEL SUD (3-4-1-2): Seung-Gyu; Young-Sun, Ban-Suk, Min-Woo; Lee-Yong, Jung, Sung-Yeung, Jo-Hoo; Jae-Sung; Heung-Min, Hwang. Allenatore: Shin Tae-yong