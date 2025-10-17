Svezia in crisi: la federazione dopo l’esonero dell’ex Milan Tomasson ha avviato primi contatti con quel tecnico per la panchina

Crollo Svezia, notte da incubo a Göteborg: Tomasson sollevato dall’incarico. La federazione guarda a Graham Potter per tentare la svolta

Il calcio svedese sta vivendo uno dei periodi più difficili della sua storia recente. Dopo la terza sconfitta consecutiva nelle qualificazioni mondiali, la nazionale – pur ricca di talento sulla carta – è sprofondata in classifica e ha perso anche il proprio commissario tecnico. La Federcalcio ha infatti esonerato Jon Dahl Tomasson, primo CT straniero nella storia della Svezia, arrivato appena un anno fa con grandi aspettative.

A condannarlo è stato il clamoroso ko casalingo per 1-0 contro il Kosovo a Göteborg: un risultato che ha lasciato gli scandinavi ultimi nel girone, con un solo punto in quattro partite. Un bilancio giudicato insostenibile, che ha spinto la federazione a intervenire senza esitazioni.

Tomasson, ex attaccante del Milan, aveva ribadito la volontà di non arrendersi e di rilanciare la squadra, ma la dura realtà dei numeri lo ha travolto. Nel post-partita, i leader Alexander Isak e Viktor Gyökeres hanno espresso tutta la loro amarezza: il primo ha parlato apertamente di “crisi”, il secondo ha definito il cammino “un fiasco totale”.

Ora il futuro della panchina resta un rebus. Secondo indiscrezioni, la federazione avrebbe già sondato Graham Potter, ex Chelsea e Brighton, reduce dall’esperienza negativa al West Ham. Ma con il Mondiale che sembra ormai sfumato, la Svezia si ritrova a fare i conti con una crisi profonda e con un progetto tecnico da ricostruire dalle fondamenta.

