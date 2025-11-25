Svilar Roma, il portiere giallorosso è sempre più al centro del progetto capitolino. E sul futuro non ci sono dubbi

Svilar Roma, il portiere sta aiutando i giallorossi ad inseguire il sogno Scudetto. Una crescita che lo ha portato ad essere uno dei migliori in Serie A

La straordinaria crescita della Roma in questa stagione passa da tanti aspetti, ma uno in particolare sta diventando il simbolo della trasformazione giallorossa: Svilar Roma è ormai un binomio inscindibile, il marchio della nuova solidità che ha portato la squadra ai vertici della classifica. Mile Svilar non è più soltanto una scommessa o un giovane di prospettiva: è un portiere completo, maturo, decisivo, capace di inserirsi stabilmente tra i migliori interpreti del ruolo in Europa.

Il classe ’99 ha saputo scalare le gerarchie nonostante l’iniziale preferenza di Mourinho per Rui Patricio. Con determinazione e personalità, Svilar ha dimostrato di saper reggere la pressione di una piazza esigente come Roma, trasformandosi in un riferimento assoluto per lo spogliatoio e per il reparto difensivo. Oggi la sua presenza garantisce sicurezza in ogni situazione di gioco: non solo nelle parate, ma soprattutto nella gestione dei tempi, nelle uscite e nella qualità con cui partecipa alla costruzione dal basso.

«I nostri numeri difensivi sono merito anche di Svilar» riportava Il Messaggero, citando un’analisi di Gian Piero Gasperini. «È protagonista anche quando non deve compiere interventi eccezionali: è sempre nella posizione giusta, sempre sicuro, con un tempismo impressionante nelle uscite. Abbiamo un grande portiere, un top». Parole che sintetizzano perfettamente l’essenza della nuova dimensione raggiunta dal giocatore.

La centralità di Svilar non è solo tecnica, ma anche economica. Il portiere è oggi uno dei tesori della rosa, insieme a Ndicka, Soulé e Koné. Il suo valore di mercato è ormai stimato tra i 40 e i 50 milioni, una potenziale plusvalenza enorme per un giocatore arrivato praticamente a costo zero. Ma ciò che conta davvero, per tifosi e società, è che il suo valore sportivo appare incalcolabile. Tra i pali rappresenta un simbolo di affidabilità e coraggio, uno di quei profili che elevano il livello di tutta la squadra.

La Roma, che continua a sorprendere per prestazioni e continuità, ha trovato nel suo giovane portiere una colonna portante del proprio progetto tecnico. Svilar non è più un esperimento: è un’intuizione vincente che oggi dà forma ai sogni di una città intera. E se la squadra continua a mantenere il passo delle grandi, molto del merito passa dalle mani — e dalla leadership silenziosa — del suo numero uno.