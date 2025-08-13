Tacconi: «Fossi nella Juventus prenderei Donnarumma e Tonali». Le parole dell’ex portiere dei bianconeri e della Nazionale

Stefano Tacconi, ex portiere bianconero e della Nazionale, ha parlato di Juventus, del caso Donnarumma e non solo a La Gazzetta dello Sport.

VICENDA DONNARUMMA – «Onestamente mi ha sorpreso, non me l’aspettavo, però in questi casi è difficile dare giudizi senza sapere come stanno le cose. Gigio è a scadenza nel 2026 e magari le questioni contrattuali possono aver inciso, oppure è successo qualcosa di cui noi non siamo a conoscenza. Di sicuro è una situazione molto anomala».

GIGIO ALLA JUVE? – «Perché no? Viste le condizioni io ci proverei, però bisogna vedere anche quanto sarà forte la concorrenza del City e i costi, perché mi pare di capire che i bianconeri non abbiano un grande budget quest’estate. E a centrocampo Tonali sarebbe un gran colpo: la Juventus ha bisogno di giocatori italiani di spessore internazionale».

QUANTI PUNTI PORTA – «Difficile quantificarli, ma sicuramente uno come Donnarumma aiuta. Quando hai un portiere top che compie miracoli su una stagione intera può fare la differenza. E lui è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, però anche in passato è stato spesso criticato: qualche difettuccio ce l’ha».

COME UN CENTRAVANTI – «Senza dubbio. Ai miei tempi si diceva che le squadre si costruiscono sul portiere e sul centravanti. Quando hai il top in questi due ruoli sei a posto».

CASO VLAHOVIC – «La guerra non fa bene a nessuno. Sappiamo tutti come Boniperti trattava i giocatori, se sbagliavi un anno, quello dopo non avevi una seconda opportunità. Io credo che con la loro gestione non si sarebbe arrivati a questo punto, tutto sarebbe stato risolto prima. Darlo al Milan? Beh, dopo l’ultima stagione, molto deludente, non mi farei grossi problemi. Di sicuro serve una soluzione in terni rapidi».

FAVORITA SCUDETTO – «Il Napoli, che ha un martello come Conte, ha già fatto un ottimo mercato e vuole comprare ancora, poi il Milan di Allegri e l’Inter che è sempre una corazzata. La Juventus dovrà dimostrare di essere all’altezza».