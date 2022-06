Tacconi lascia l’ospedale e comincia la riabilitazione: le condizioni

Buone notizie per Stefano Tacconi. L’ex calciatore ha lasciato l’ospedale ed ora potrà cominciare il periodo di riabilitazione

Stefano Tacconi lascia l’ospedale di Alessandria dove era ricoverato dallo scorso 23 aprile. La Gazzetta dello Sport riferisce che, l’ex portiere, è pronto ad iniziare il percorso di riabilitazione.

La conferma per l’ex calciatore della Juventus arriva anche dal direttore del reparto di Neurochirurgia Andrea Barbanera: «Poiché dall’esito della Tac la condizione di Stefano è risultata stabile, è stato trasferito al Presidio Riabilitativo Borsalino dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria. Qui potrà iniziare il suo percorso di riabilitazione. Dovrà eseguire controlli radiologici, ma dopo l’ultimo intervento non ha problemi in sospeso».