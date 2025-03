Tagliafico criptico: «Cosa succederà dopo il 30 giugno? Beh, non lo so... l'argomento non mi appassiona. Liga? Mi piace...»

L’esterno argentino Nicolás Alejandro Tagliafico ha parlato del suo futuro e della possibilità di giocare in Spagna. Le parole

L’esterno argentino Nicolás Alejandro Tagliafico è intervenuto ai microfoni di Marca ed ha parlato della scandeza del contratto a giugno che lo porterà ad accasarsi a parametro zero a qualunque squadra. A seguire le sue parole.

LE PAROLE – «Cosa succederà dopo il 30 giugno? Beh, non lo so… l’argomento non mi appassiona. Se faccio le cose per bene, troverò il meglio per me. Non ci ho ancora pensato. Forse a maggio analizzerò il mio futuro. Ma al momento ho ancora molti obiettivi. Non credo che mi manchino le opportunità».

LIGA SPAGNOLA – «La verità è che è un campionato bellissimo. Ci sono altre tre o quattro squadre molto competitive, ma il resto del torneo è molto interessante. Insieme alla Premier League, è il campionato migliore. Ho 32 anni e voglio impegnarmi al massimo per restare in Europa almeno altri due anni, visto che sono arrivato all’Ajax molto tardi. È un campionato che, date le mie caratteristiche, potrebbe rivelarsi molto adatto per me».

RITORNO ALL’INDEPENDIENTE – «Me lo chiedono sempre. Se tornerò, se tornerò… Dipenderà molto anche dalla mia situazione familiare. Oggi non ho figli e so che con i bambini è tutto diverso. Lì dovremo vedere cosa mi attrae di più, se stare vicino alla famiglia o provare altre sfide altrove. Oggi non tornerei ancora in Argentina, ma la mia testa è lì. Le porte saranno sempre aperte per tornare un giorno»