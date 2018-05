Talisca piace a Monchi: ecco l’offerta della Roma

La Roma si muove per Talisca. Il gioiello del Besiktas ma di proprietà del Benfica può cambiare aria. Monchi ci prova

La Roma prova il colpo. Il centrocampista del Besiktas, Talisca, è finito nel mirino della Roma. Anderson Souza Conceição, classe 1994, è in prestito al Besiktas dal Benfica e difficilmente rimarrà in Turchia. Il club turco deve versare 21 milioni per il riscatto ma la Roma è pronta a rilanciare. Il centrocampista centrale, abile a giocare da trequartista, può andare via a fine stagione e potrebbe essere uno dei nuovi colpi giallorossi targati Monchi.

La Roma, che ha in pugno Ante Coric, potrebbe ripartire anche da Talisca. Secondo quanto riporta il quotidiano turco Sabah infatti, il direttore sportivo giallorosso è pronto a tentare il Benfica con un’offerta superiore a quella garantita dal Besiktas per il riscatto. La Roma sarebbe già pronta ad offrire 30 milioni di euro al Benfica ma i portoghesi chiedono 10 milioni di euro in più per lasciar andare il calciatore.