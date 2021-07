Tardelli: «Chi sarà decisivo a Wembley? Immobile, merita di fare gol»

Marco Tardelli ha parlato alla Gazzetta dello Sport di Ciro Immobile e della finale di Euro2020. Le sue parole

«Come si mettono in difficoltà gli inglesi? Facendo il nostro possesso palla. Veloce, però, non il possesso che fa la Spagna: ci ha messo in difficoltà, ma non è il nostro. Noi lo facciamo in un altro modo. Loro potrebbero metterci in difficoltà sulle fasce: laterali difensivi forti, davanti Saka e Sterling che sono pericoli continui. E poi Kane: come si è visto con la Danimarca, sa come togliere punti di riferimento ai difensori. Uomo-Wembley? Io spero Immobile: lo criticano, ma merita di fare gol».