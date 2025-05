Marco Tardelli: «Juve, il 4° posto è l’obiettivo minimo. Bene Tudor, ma Conte è un’altra cosa. E al posto di Vlahovic c’è uno che è meglio di Osimhen…»

Marco Tardelli: «Juve, il 4° posto è l’obiettivo minimo. Bene Tudor, ma Conte è un’altra cosa. E al posto di Vlahovic c’è…». Le dichiarazioni

Campione del Mondo nel 1982, l’indimenticabile “urlo” di Marco Tardelli è scolpito nella storia del calcio italiano. Ex centrocampista grintoso e vincente, soprattutto con la Juventus e la Nazionale, Tardelli è oggi un apprezzato opinionista televisivo. Con la sua consueta schiettezza, analizza i temi calcistici più attuali, come testimonia la sua ultima intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, dove offre la sua autorevole visione sulle vicende della Juventus.



COSA DIREBBE OGGI AI GIOCATORI DELLA JUVE – «Direi soltanto una cosa: ricordatevi che siete la Juve! Non aggiungerei altro. Anche perché i discorsi motivazionali non dovrebbero servire. Io non ne avevo bisogno e nemmeno i miei compagni. E sono convinto sia così anche per i giocatori attuali. La motivazione la devi avere dentro dite, sempre. Soprattutto alla Juventus dove devi vincere».

IL QUARTO POSTO – «La Champions per la Juventus è un obiettivo minimo, l’aveva già raggiunta con Allegri e in più Max aveva conquistato la Coppa Italia la passata stagione. Arrivare quarti è importante, ma la stagione non è stata bella nel suo complesso».

LA GESTIONE TUDOR – «Con Tudor si è vista una Juventus più serena. Igor non si è inventato nulla di clamoroso, ma ha cercato di mettere ogni giocatore al posto giusto. Se arriva quarto è stato bravo e soprattutto raggiunge l’obiettivo per il quale è stato arruolato in corsa e in un momento complicato».

L’IPOTESI CONTE – «Tudor si è dimostrato bravo e affidabile, ma se può arrivare a Conte… Antonio è il più strutturato per vincere il campionato e lo ha dimostrato anche quest’anno a Napoli».

OSIMHEN – «Osimhen è un bell’attaccante, sa segnare ma anche lui ha bisogno della squadra. Esattamente come Vlahovic. Più che Osimhen, nella Juventus del futuro vedrei bene…Vlahovic. Dusan va soltanto aiutato di più»