Hanno Detto

Tardelli attacca: «Manca qualcuno che ama la Juventus. Ora continuano a esserci i francesi nonostante abbiano fatto disastri!»

Published

54 minuti ago

on

By

Marco Tardelli

Tardelli, ex centrocampista della Juventus, ha parlato così del momento che stanno attraversando i bianconeri. Ecco cosa ha detto

Intervenuto durante un evento e ripreso dalle telecamere di Sportmediaset, Marco Tardelli ha analizzato così il momento che sta attraversando la Juventus. Di seguito riportate le sue dichiarazioni.

PAROLE «Credo che manchi qualcuno che ama la Juventus. L’Avvocato non usava la Juventus come business, la usava perché gli piaceva, gli piaceva essere lì, la maglia, stare coi giocatori. Ora purtroppo è tutto business e i proprietari non seguono molto. Io non ho mai avuto un grande rapporto con Andrea Agnelli, ma lo rimpiango, perché era sul campo, amava la Juventus, magari sbagliava e aveva atteggiamenti strani, ma era sempre lì, era qualcuno con cui poter parlare che ora non esiste.

Anche perché non c’è più un italiano, oramai sono entrati i francesi e nonostante abbiano fatto disastri continuano ad esserci loro».

