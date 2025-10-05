Tare: «Leao fondamentale, Allegri lo stimolerà. Sorpreso da Gimenez perché…». Parla il direttore sportivo del Milan prima del match con la Juventus

Un Milan che arriva alla supersfida contro la Juventus con fiducia e idee chiare. Nel pre-partita, il Direttore Sportivo Igli Tare ha parlato ai microfoni di DAZN, facendo il punto su alcuni dei temi più caldi in casa rossonera, dal recupero di Leão alla crescita di Giménez, fino al vantaggio di non avere impegni infrasettimanali.

Leão, Allegri e i Social

Tare ha prima di tutto commentato la gestione di Rafael Leão, tra il suo mondo social e il rapporto con il nuovo tecnico, Massimiliano Allegri. «Rispetto ai tempi nostri il mondo della comunicazione è cambiato totalmente, i giocatori interagiscono con i tifosi attraverso i social, ma finché riescono a rispettare le regole che ci sono con le rispettive squadre adesso tutto è possibile. A Leao piace fare queste cose. Per quanto riguarda il rapporto tra Leao e Allegri è nato subito un buon feeling tra di loro. Max è un allenatore che sa stimolare, sa tirare fuori il meglio da ogni giocatore. Per noi è un giocatore fondamentale che deve dare il massimo, in questo periodo stiamo cercando di recuperarlo da questo lungo infortunio che ha avuto».

La Fiducia in Santiago Giménez

Il DS ha poi speso parole di grande stima per il giovane centravanti Santiago Giménez, confermato titolare anche in una notte così importante. «È cresciuto tantissimo fisicamente, soprattutto in questa settimana è stato una bella sorpresa negli allenamenti perché sta bene, si sente e si vede. Abbiamo tanta fiducia in lui, lui la sente non solo da noi ma anche dai compagni, perciò sono convinto che stasera farà una grande partita e perché no, anche il suo primo gol in campionato».

Il Vantaggio del Calendario

Infine, Tare ha sottolineato come l’assenza dalle coppe europee sia un fattore che sta aiutando il Milan in questo ottimo avvio di stagione. «Ci aiuta tanto, riusciamo a preparare le partite nel miglior modo possibile, lavoriamo anche singolarmente con i giocatori. Fondamentale partire bene come abbiamo fatto ma la strada è ancora molto lunga. La fotografia del momento è bella e ti fa lavorare bene, ma sappiamo che dobbiamo dare continuità, il campionato è molto difficile e ci sono tante squadre che hanno obiettivi molto importanti».