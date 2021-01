Tare: «Roma? Tutta la vita Lazio. Su Kamenovic…»

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del derby contro la Roma: le sue dichiarazioni

«Il derby non si gioca, si vince. È stato un anno in cui è accaduto di tutto, siamo in ritardo ma ancora tutto può succedere. Io sono nella prima squadra della Capitale e sono molto contento e felice di rappresentarla. Chi ruberei alla Roma? Mi concentro sui miei, li preferisco tutta la vita. Loro rimangono una buona squadra. Tiago Pinto è un grande conoscitore del calcio europeo, ha fatto un buon lavoro al Benfica. La Roma ha fatto un grande acquisto. Più che ringiovanimento della rosa, stiamo cercando di rafforzarla. Kamenovic è un acquisto per il prossimo anno».